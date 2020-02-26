اكتمال الاستعدادات للتمرين العسكري بين الإمارات و أمريكا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتمل وصول وحدات القوات الأمريكية إلى أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات التمرين العسكري المشترك (NATIVE FURY20)، والذي سيقام خلال الأيام القليلة القادمة، تجسيداً للتعاون العسكري بين الجانبين.

ويأتي التمرين- الذي يستمر لمدة أسبوعين- ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المشتركة مع القوات الصديقة لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في مواجهة التحديات والأزمات.

ويهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للجانبين، وذلك تعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية

(وام)

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