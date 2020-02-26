«دبي للمأكولات» يطلق نسخته السابعة اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم، النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات 2020، وتستمر حتى 14 مارس المقبل، ونظراً لبرنامجه الحافل بالفعاليات المميزة والتجارب المشوقة، سيكون الجميع على موعد مع نسخة استثنائية هذا العام.

يتضمن المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عدداً من الفعاليات، مثل «رحلة في عالم المذاقات»، وكانتين الشاطئ برعاية اتصالات، و«أسبوع دبي للمطاعم» و«جواهر دبي الخفيّة»، إضافة إلى فعالية «النسخة المنزلية» وفعالية «تذوق على أنغام الموسيقى» اللتين تنظمان للمرة الأولى.

وأعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي عن تنظيمها لحملة «تذوق واربح» ضمن فعاليات المهرجان بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وزوماتو.

ويحظى محبو الطعام بفرصة لربح العديد من الجوائز عندما يتناولون الطعام خلال انعقاد المهرجان، وعند إنفاق 50 درهماً فقط في أي من المنافذ المشاركة، يحق للعملاء الحصول على قسيمة سحب لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى. وسيتم إجراء السحب الكبير في يوم الختام.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: عروض منافذ المأكولات والمشروبات في مراكز التسوق هي سبب رئيسي لزيارة العملاء لمراكز التسوق.

وتطمح المنافذ التجارية لتقديم الأفضل دائماً لمحبي الطعام في دبي.

تعد النسخة السابعة من مهرجان دبي للأغذية هي الأكبر والأفضل مع 19 مركزاً تجارياً مشاركاً، بالإضافة إلى العديد من منافذ البيع المتنوعة الأخرى في جميع أنحاء إمارة دبي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: بعد اختتام الدورة ال25 لمهرجان دبي للتسوق مؤخراً هذا العام وما شهدته من نجاح كبير، يسرنا التعاون مرة أخرى مع مجموعة مراكز التسوق في دبي لتنظيم الدورة السابعة لمهرجان دبي للمأكولات، وتسهم شراكتنا الاستراتيجية مع المجموعة في تعزيز قطاع البيع بالتجزئة من خلال تقديم عروض مميزة وجوائز قيمة للجميع تمنحهم تجارب فريدة من نوعها على مدى 18 يوماً فترة تنظيم المهرجان.