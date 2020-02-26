انطلاق معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لسكك الحديد في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. افتتح المهندس أحمد محمد شريف الخوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس، الدورة السابعة لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد المهندس أحمد محمد شريف الخوري في كلمته الافتتاحية أن دولة الإمارات تولي قطاع النقل السككي أهمية كبيرة، حيث استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة على الخريطة العالمية في قطاع السكك الحديدية كون هذا القطاع يلعب دوراً حيوياً ومهماً في اقتصاد الدولة بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين يواصلون مسيرة العطاء والتقدم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد والمؤسس «طيب الله ثراه».‎

وقال إنه تم وضع رسالة تقوم على رؤية واضحة ومساهمة فعالة واستراتيجية تهدف إلى أن يكون للدولة الدور الريادي والمتميز في مجال النقل بالسكك الحديدية فأنشئت شركة الاتحاد للقطارات - شركة وطنية عملاقة لتطوير وإدارة وتشغيل شبكة متكاملة من السكك الحديدية.

وأضاف أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في استكمال الأطر التشريعية والسياسات واللوائح التنظيمية لضمان كفاءة وتطور وسلامة النقل السككي وتنمية هذا القطاع الحيوي الهام في الدولة.

في السياق ذاته أكد المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق الاتحادية في وزارة تطوير البنية التحتية.. أن استراتيجية الوزارة المنبثقة من التوجهات المستقبلية للدولة أولت تطوير البنية التحتية للطرق الذكية أهمية قصوى ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية، منها حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية وسعادة مستخدمي الطريق.‎

ولفت الحمادي في حديثه على هامش مشاركة الوزارة في مؤتمر ومعرض السكك الحديدية للشرق الأوسط.. إلى أن الوزارة تعمل بشكل حثيث وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع والمبادرات الرئيسة، لتعزيز البنية التحتية الذكية للطرق.

(وام)