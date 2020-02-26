الإمــارات تنعـى حسني مبارك وتنكّس الأعـلام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له محمد حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق، الذي وافته المنية، أمس.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى وزارة شؤون الرئاسة المغفور له محمد حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

لقد فقدت الأمة العربية قائداً بارزاً كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبَر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة، والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص، وكانت تربطه علاقة وطيدة وخاصة مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعمل مع أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والإمارات؛ حيث شهدت علاقاتهما تطوراً في المجالات كافة، كما ساهم في عودة مصر إلى اللحمة العربية بعد انقطاع دام عدة سنوات، فضلاً عن دوره في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي والدولي.

نسال الله العلي القدير أن يلهم أسرة الفقيد الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقرر تنكيس الأعلام ليوم واحد بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه، وصادق مواساته في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم صاحب السمو نائب رئيس الدولة إلى الشعب المصري بخالص عبارات التعازي، مؤكداً أن الفقيد عمل بكل إخلاص على ترسيخ الروابط التاريخية بين مصر والإمارات.

وغرد سموه على «تويتر»: تعازينا للشعب المصري الشقيق في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك... وتعازينا الخاصة لأسرة وأحباب الفقيد... عمل بكل إخلاص على ترسيخ روابط تاريخية بين مصر والإمارات.. واليوم ينعم الشعبان الشقيقان بعلاقة خاصة وإيجابية بفضل جهود زايد وجهوده.. رحمهما الله وأسكنهما فسيح جنانه.

وتقدم صاحب السمو ولي عهد أبوظبي إلى الشعب المصري بخالص عبارات التعازي، مؤكداً سموه أن الفقيد كان قائداً عربياً عمل بإخلاص؛ من أجل وحدة العرب واستقرارهم، ووقف بقوة ضد التطرف والإرهاب.

وغرد سموه على «تويتر»: رحم الله الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائد عربي عمل بإخلاص من أجل وحدة العرب واستقرارهم، ووقف بقوة ضد التطرف والإرهاب..صاحب موقف تاريخي في حرب تحرير الكويت.. جمعته بالشيخ زايد روابط كرست خصوصية العلاقات بين البلدين، خالص التعازي لأسرته الكريمة.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية بوفاة محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه، وصادق مواساته لأسرة الفقيد.

كما بعث صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، برقيتي تعزية مماثلتين إلى أسرة الرئيس الراحل.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه، وصادق مواساته في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبروا فيها عن خالص تعازيهم، وصادق مواساتهم في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة.

ونعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عبر «تويتر» الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، قائلاً: «فقدت مصر والأمة العربية قائداً حكيماً، وزعيماً وطنياً، أعطى الكثير لشعبه ولأمته، حقق إنجازات حضارية وساند القضايا العربية والإسلامية، رحم الله الرئيس الأسبق حسني مبارك، فلقد كانت تربطه بالشيخ زايد علاقة أخوة واحترام متبادل، علاقاتنا الثنائية تاريخية نشأت على أُسس راسخة من التقدير والاحترام».

وبعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تعزية إلى سوزان مبارك بوفاة محمد حسني مبارك، وعبرت سموها في برقيتها عن خالص تعازيها، وصادق مواساتها لسوزان مبارك وأسرة الرئيس الراحل.

ونعى د. أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر «تويتر»، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، قائلاً: «فقد العالم العربي رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة، الرئيس الأسبق حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة، ودوره في معركة تحرير دولة الكويت، وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ، عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق».(وام)