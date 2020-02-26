«التربية» تعكف على إعداد سياسات جديدة لترخيص العاملين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

تعكف وزارة التربية والتعليم حالياً، على إعداد سياسات جديدة لإصدار تراخيص العاملين في القطاع التعليمي، وتضم رخصة المعلم أو رخصة المهن المدرسية، ورخصة المعلمين الذين يمتلكون رخصاً مهنية دولية، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيلها قريباً على مستوى الدولة، إذ إن هناك 3 رخص جديدة إلى الميدان التربوي، تحاكي المعلمين والقيادات المدرسية والفئات المدرسية. في وقت أخضعت الوزارة كافة المعلمين إلى اختبارات الرخصة.

استعرضت الوزارة من خلال منصتها في منتدى التعليم العالمي الثالث عشر والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 2020، الذي انطلقت فعالياته أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمركز دبي التجاري العالمي، خطوات ترخيص المهن التعليمية، في وقت تركز الوزارة على تقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلاب من خلال الحرص على توفير معلمين ومهنيين أكفاء وقادرين على مواكبة متطلبات عصر المعرفة، وقد تصدرت التنمية المهنية المشهد التعليمي في المنتدى.

في وقت شارك في المنتدى الذي تنظمه الوزارة تحت شعار «بالشغف والفضول تبنى العقول»، حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم في البحرين، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري، وعدد من خبراء التعليم والمسؤولين والتربويين من داخل وخارج الدولة.

قياس الأداء

وركزت الوزارة على قياس أداء العاملين في الميدان التربوي من خلال تطبيق مشروع الترخيص المهني، لضمان مدى قدرتهم على مزاولة المهنة بكفاءة عالية، ولإتاحة المجال لتطويرهم ودعمهم، موضحة أن رخصة المهن التعليمية، شرط لمتخصصي التعليم في الدولة.

وصنفت الوزارة أنواع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة للمعلم والقيادات المدرسية والمهن المدرسية، التي تضم أمين المكتبة ومتخصصي مراكز مصادر التعلم وأمين مختبرات ومساعد معلم واختصاصي احتياجات خاصة والمرشد الأكاديمي والمهني، واختصاصي توجيه وإرشاد.

سبعة مسارات

ولخصت الوزارة أهمية الرخصة في 7 مسارات تضم الوصول للمعايير العالمية في التعليم، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة، والتطوير المستمر للمعلم، ورفع مستوى الكفاءة والارتقاء بمستوى أداء الطلبة، بالإضافة إلى حصر القدرات واستثمار المتميزين في دعم العملية التعليمية ودفع المعلمين إلى الإبداع في مجالات التخصص.

وبحسب الدليل تتم عملية الحصول على الرخصة للمعلم وفق ثلاث خطوات تتمثل في التسجيل بالنظام وتعبئة البيانات وإدخالها، أما خطوات الحصول على رخصة المهن المدرسية فترتكز على اجتياز الاختبار ومعادلة أعلى شهادة جامعية.

من جانبه أكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن التحول نحو الاقتصاد المعرفي مطلب وطني، وما أحدثته الثورة الصناعية الرابعة من تغييرات جذرية في الاقتصادات، أمر يدفعنا لأن نواصل خطى العمل وترجمة الفرص المتاحة لبناء أنظمة تعليمية توازي هذه الطفرة الحاصلة، ومتطلباتها، وتتغلب على تحدياتها.

واعتبر أن التعليم مكون أساسي للنجاح، فلا نجاح ولا تطور من دون تعليم مميز، ولا تقدم من دون مجتمع مثقف متعلم وطموح، وهو الأساس الذي قامت عليه دولة الإمارات، منذ تأسيس صرح الاتحاد على يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ولفت إلى أن التعاون والتنسيق، مع الإخوة في الدول العربية والأجنبية الصديقة، يزداد رسوخاً ومتانة، فهو من المرتكزات التي نستند إليها لتحقيق تعليم نوعي، فالطموح واحد والعمل التشاركي دائماً ما يكون سبباً للنجاح.

وأكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي أن العالم يسير في مجال التقنية بصورة متسارعة، سيتغير بموجبها الواقع الذي نعيشه الآن وهذا يتطلب منا ألا نعمل وفق ما كنا عليه في أزمنة سابقة ويستنهض فينا فهم التحديات التي سيجلبها التقدم المعرفي والتقني.

وأفاد بأنه نظراً لأهمية ربط التعليم بسوق العمل وضرورة الاستجابة له اتجهت وزارة التعليم بالمملكة إلى إعادة النظر في الأدوار الوظيفية للمراحل التعليمية من خلال تطوير مسارات التعليم.

300 عرض تقديمي

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وبالتزامن مع المعرض، يوفر منتدى التعليم العالمي الثالث عشر للعاملين في الحقل التعليمي من كافة المستويات محتوى مُلهماً ومُبتكراً، مستخلصاً خبرات أكثر من 100 متحدث في أكثر من 300 عرض تقديمي حول التنمية المهنية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول للمنتدى، 3 جلسات مهمة ترسم مرحلة جديدة للتعليم، إذ تطرق الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، إلى ثلاثية الابتكار، وهي الشغف والمرونة والمثابرة.

إكسبو 2020

بدورها قدمت مرجان فريدوني الرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في إكسبو دبي 2020 جلسة بعنوان رحلة مدرسية من العمر استعرضت من خلالها ما سيتضمنه معرض إكسبو من فرص تعليمية وتربوية مثلى من شأنها تطوير مهارات الطلبة. مؤكدة أن إكسبو دبي سيكون محطة فارقة في حياة الطلبة وسيحتفون بإطار إنساني يجمع أكثر من 190 دولة من مختلف دول العالم دون حواجز ثقافية أو موانع.

قدرة التكنولوجيا

من ناحيته تطرق جيرد ليونهارد، مستشرف ومخرج سينمائي، في جلسته التي جاءت بعنوان التقنية والإنسانية، الوظائف والعمل ومستقبل التعليم إلى مدى قدرة التكنولوجيا على كسر كافة الحواجز بين البشر على صعيد اللغة ومواجهة الأمراض وغيرها من الأمور وهو ما يدفعنا إلى تعزيز معرفتنا بها لكي نحافظ على الإطار الإنساني للمجتمعات.

وبين أن الذكاء الاصطناعي أعاد تعريف وظائف إنسانية كثيرة منها التعليم إذ تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي حلولاً تعليمية متميزة ربما تتفوق على البشر.



حقائب تدريبية تستهدف 3 آلاف معلم



قالت الدكتورة رابعة السميطي الوكيل المساعد لقطاع تحسين الأداء، في وزارة التربية والتعليم على هامش المنتدى، إن الوزارة وفرت حقائب تدريبية تستهدف 3 آلاف معلم ومعلمة من المدارس الحكومية والدعوة مفتوحه أمام التعليم الخاص، بواقع ألف معلم يومياً، للاستفادة من حلقات نقاشية وجلسات لنحو 100 متحدث عالمي.

وأوضحت أن هناك العديد من المستجدات التي تشهدها الفعاليات، أبرزها إدخال مفاهيم التفكير التصميمي في التعليم.