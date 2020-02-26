المري يوجه بتبني مواهب «حماية كليب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



اعتمد القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، النتائج النهائية لجائزة «حماية كليب» التي أطلقها «مركز حماية الدولي» في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات؛ لتعزيز التنافس بين طلبة الجامعات من مختلف الجنسيات؛ لابتكار فيديوهات توعوية لا تتجاوز مدتها 60 ثانية، كما اطلع على الأعمال الفنية الفائزة، وآليات ومعايير التقييم، موجهاً بتكريم الجامعات المشاركة، وتبني المواهب الشابة، ودعمها اجتماعياً وتعليمياً وفنياً.

وأكد المري، خلال اللقاء بحضور العقيد أحمد بن زعل مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد عبدالله الخياط مدير مركز حماية الدولي، أن وجود أكثر من 200 جنسية مختلفة على أرض الدولة؛ يضاعف التحديات، ويستدعي تعزيز التواصل المجتمعي؛ من خلال المبادرات الهادفة، وأضاف: إن شرطة دبي سجلت العديد من المبادرات النوعية؛ ومن بينها: الروح الإيجابية؛ وأمن المدارس؛ وتسوية المخالفات المرورية؛ وجائزة «حماية كليب» نجحت بالوصول إلى شريحة مهمة جداً في المجتمع، وهي طلبة الجامعات.

بلغ إجمالي المشاركين في «حماية كليب» نحو 1040 مشاركاً من أكثر من 50 جنسية، وقد انطبقت الشروط الفنية على 79 فيديو، ليتم لاحقاً استبعاد 15 عملاً تعود لأشخاص ليسوا من الفئة المستهدفة، وانتقال 64 فيديو لمرحلة التقييم.