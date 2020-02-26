«السلامة الغذائية» تمسح المزارع وتكثف مكافحة الجراد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أجرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسحاً لمناطق واسعة من المزارع في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة؛ حيث كافحت بعض أسراب الجراد الصحراوي على مساحات تصل إلى نحو 600 دونم في المنطقة، وقام فريق المكافحة، التابع لمركز إرشاد دلما، بالتعاون مع بلدية الظفرة برش المناطق التي وجد فيها الجراد، بالمبيدات الموصى بها.

ورفعت الهيئة حالة الاستعداد والتأهب القصوى؛ لمواجهة أية مجموعات من أسراب الجراد الصحراوي القادمة من مناطق توالده في الجزيرة العربية وسواحل البحر الأحمر، وأكدت استمرار المسح الشامل في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع البلديات، وبخاصة المناطق الحدودية التي تدخل منها أسراب الجراد؛ حيث تجري الفرق الفنية التابعة للهيئة مسحاً شاملاً لمناطق المزارع، وبخاصة المناطق المتاخمة للحدود، في حين تكثف البلديات مسح الغابات وبقية المناطق التابعة لها.

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وأكد الدكتور محمد الحمادي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة، جاهزية الهيئة واستعدادها الكامل، للتعامل مع ظاهرة هجرة الجراد، ومكافحته بالطرق الآمنة والمبيدات الموصى بها. مشيراً إلى أن الهيئة شكلت فريق عمل يتابع من كثب حالة الجراد المهاجر عبر الحدود، ويتولى التنسيق مع مختلف الهيئات الحكومية، والتدخل السريع؛ للحد من مخاطر الجراد على المزروعات، وإنتاجية المزارع.

وقال: «تلقينا شكاوى عن وصول مجموعات بسيطة من الجراد الصحراوي إلى إحدى المناطق الزراعية بالقرب من سواحل جزيرة دلما؛ حيث تعاملنا فورياً معها، وأجرى فريق فني مجهز بمعدات الرش اللازمة مسحاً شاملاً للمنطقة، بالتعاون مع بلدية الظفرة، وسيطرنا على أعداد الجراد، وكافحناها من دون إلحاق أي أضرار تذكر بالمزروعات». مشيراً إلى أن إجراءات المسح مستمرة وتتوسع؛ لتشمل مناطق إمارة أبوظبي، وبخاصة الحدودية التي يدخل منها الجراد.

وأضاف: «الجراد الصحراوي قد يهدد المزروعات والمحاصيل، ويقضي على إنتاجية المزرعة؛ نتيجة لكثافة أسرابه المهاجرة، والتهامه كميات كبيرة من المزروعات، ومسؤولية مكافحته مشتركة بين الهيئات الحكومية ذات الصلة وأصحاب المزارع أنفسهم. مؤكداً التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع البلديات والمزارعين؛ لحماية المزارع من أضرار الجراد، وتكثيف جهود المكافحة».وأوضح: إن مراكز الإرشاد الزراعي ال27 التابعة للهيئة، تقدم الدعم والمشورة الفنية للمزارعين؛ لحثهم على اتباع الأسس السليمة؛ لحماية النباتات من مخاطر الجراد، وتنسق مع الهيئات الحكومية وبخاصة البلديات؛ لتوحيد الجهود لرصد وصول أسراب الجراد إلى حدود أبوظبي، ومكافحتها.

وأشار إلى أن الهيئة تكثف برامج توعية المزارعين، وعمال المزارع؛ لحثهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ للتعامل مع الجراد في حال وصوله إلى المزرعة، مع ضرورة اتباع الممارسات التي تساعد على نجاح المكافحة؛ ومنها: سرعة الإبلاغ عند رصده؛ وعدم استخدام أية مبيدات غير مصرح بها؛ والامتناع عن حرق مخلفات المزرعة أو إحداث سحابة من الدخان.