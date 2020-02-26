قادة السعودية يعزون السيسي في وفاة حسني مبارك

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"الخليج 365" من الرياض: تقدم العاهل السعوديّ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بالعزاء للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي توفي صباح الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) برقيتي النعي الصادرتين عن الملك سلمان والأمير محمد.

وسيتم تشييع الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة، فيما أعلنت الرئاسة المصرية الحداد 3 أيام لوفاة مبارك اعتبارا من الغد.

ونعت رئاسة الجمهورية في مصر، مبارك، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

كما نعته القوات المسلحة المصرية "ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة".