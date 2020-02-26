ليبيا.. أصوات مدفعية ثقيلة تهز العاصمة طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365
هزت أرجاء العاصمة الليبية طرابلس، مساء الثلاثاء، أصوات مدفعية ثقيلة سمع صدها بوضوح وسط المدينة.
وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، إن مدفعية قوات الوفاق الحكومية ترد على مصادر نيران مليشيات اللواء خليفة حفتر.
وأضاف في حديث للأناضول، "عملية الرد على مصادر النيران جاءت بعد تعرض أحياء بطرابلس لقصف عشوائي من قبل مليشيات حفتر".
وفي وقت سابق، أعلنت قوات الوفاق أن مليشيات حفتر، استهدفت بالمدفعية وصواريخ غراد، عددا من أحياء جنوبي العاصمة طرابلس.
واعتبرت القوات الحكومية، المعترف بها دوليا، هذا الاستهداف "خرقا جديدا ومتكررا لوقف إطلاق النار، واستمرارا لسجل مليشيات حفتر في استهداف المدنيين".
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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