الأردن يدين إعلان نتنياهو بناء 3500 وحدة استيطانية شرق القدس

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
أدان الأردن، الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بناء 3500 وحدة استيطانية إلى الشرق من مدينة القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الإعلان يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن.
واعتبر القرار "خطوة أحادية شديدة الخطورة، تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل".
وحذر الوزير الأردني من تبعات هذه الخطوة، داعيا إلى "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للحيلولة دون تنفيذها".
وطالب الصفدي، الحكومة الإسرائيلية بوقف بناء المستوطنات وتوسعتها، وفقا لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن نتنياهو، قرر بناء 3500 وحدة استيطانية إلى الشرق من مدينة القدس الشرقية.
وذكر نتنياهو أنه قراره يهدف إلى تنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف باسم "E1"، القاضي بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، لتصل إلى القدس الغربية.
وكان الفلسطينيون قد حذروا مرارا من أن تنفيذ المخطط سيعني عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقطع التواصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، ما يقضي على فرص "حل الدولتين".
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