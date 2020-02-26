تونس.. الداخلية تعلن القضاء على عنصر إرهابي غربي البلاد

تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، عن القضاء على عنصر إرهابي في سفوح جبال ولاية القصرين، غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الداخلية التونسية اطلع عليه مراسل الخليج 365.

Advertisements

وقالت الداخلية، إن "وحدات مشتركة متكونة من الوحدة المختصة للحرس الوطني (جهاز أمني يتبع الداخلية)، ووحدات من الجيش الوطني، تمكنت إثر كمين بسفوح جبال ولاية القصرين، من القضاء على عنصر إرهابي".

وأضافت بأن "العملية لا تزال متواصلة".

وتتعرض تونس منذ مايو/أيار 2011 إلى عمليات إرهابية أدت إلى مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين من السياح الأجانب بالخصوص.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.