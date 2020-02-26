الجيش العراقي: مقتل 39 من مسلحي "داعش" بينهم قياديان

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، مقتل 39 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم قياديان خلال عمليات إنزال جوي في محافظة صلاح الدين (شمال)، بإسناد طائرات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب (قوات نخبة في الجيش) نفذت عمليات إنزال جوي متعددة في جبال خانوكة، بصلاح الدين".

وأوضح البيان، أن هذه العمليات تمت "إثر معلومات استخباراتية لاستهداف مجاميع إرهابية تتخذ من الجغرافيا الصعبة في هذه المنطقة ملاذًا لها، من خلال الأنفاق والكهوف".

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وأضاف أن "العملية استمرت قرابة 10 ساعات، وأسفرت عن مقتل 39 إرهابيا، بينهم قائدان، هما المفتي الشرعي والمسؤول العسكري (دون ذكر اسميهما)".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.