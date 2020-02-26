اخبار الخليج

جريزمان ينقذ برشلونة من فخ نابولي

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

عاد بتعادل ثمين أمام مضيفه نابولي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، بملعب سان باولو، في ذهاب دور الـ16 من .

أحرز درايس ميرتينز هدف نابولي في الدقيقة 30، وعادل أنطوان جريزمان النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 57.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في 18 مارس/ آذار المقبل، بملعب كامب نو، في لقاء الإياب، لحسم المتأهل للدور ربع النهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريزمان ينقذ برشلونة من فخ نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا