جريزمان ينقذ برشلونة من فخ نابولي

صحيفة الخليج الالكترونية

عاد برشلونة بتعادل ثمين أمام مضيفه نابولي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، بملعب سان باولو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أحرز درايس ميرتينز هدف نابولي في الدقيقة 30، وعادل أنطوان جريزمان النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 57.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في 18 مارس/ آذار المقبل، بملعب كامب نو، في لقاء الإياب، لحسم المتأهل للدور ربع النهائي.