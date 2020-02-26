بايرن ميونخ يهين تشيلسي بثلاثية

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صحيفة الخليج الالكترونية
وضع بايرن ميونخ قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار الكبير على مضيفه تشيلسي (3-0)، على ملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب دور الـ16، أمس الثلاثاء.
وسجل ثلاثية بايرن كل من، سيرجي جنابري (51 و54) وروبرت ليفاندوفسكي (76)، ليلامس العملاق البافاري دور الـ8 قبل مباراة الإياب، التي سيخوضها على ملعبه أليانز أرينا، يوم 18 مارس/آذار المقبل.
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