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بايرن ميونخ يهين تشيلسي بثلاثية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

وضع بايرن ميونخ قدمًا في ربع نهائي ، بعد الانتصار الكبير على مضيفه (3-0)، على ملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب دور الـ16، أمس الثلاثاء.

وسجل ثلاثية بايرن كل من، سيرجي جنابري (51 و54) وروبرت ليفاندوفسكي (76)، ليلامس العملاق البافاري دور الـ8 قبل مباراة الإياب، التي سيخوضها على ملعبه أليانز أرينا، يوم 18 مارس/آذار المقبل.

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