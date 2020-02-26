“تعليم حفر الباطن” يعلق الدراسة اليوم الأربعاء

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن تعليم محافظة حفر الباطن تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في جميع مدارس المحافظة، ويشمل التعليق الطلاب والطالبات والهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس التابعة لتعليم حفر الباطن بجميع القطاعات. وقالت إدارة التعليم عبر الحساب الرسمي بـ”تويتر”: “بناءً على توصية المختصين بهيئة الأرصاد وحماية البيئة ولما قد يترتب عليه من آثار وبناءً على ما رأت اللجنة المركزية على مستوى المحافظة،وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ مدير تعليم حفر الباطن يوجّه بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ في جميع مدارس المحافظة، يشمل الطلاب والطالبات والهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس التابعة لتعليم حفر الباطن بجميع القطاعات”.

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