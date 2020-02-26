“تعليم الرياض” يعلِّق الدراسة اليوم الأربعاء

صحيفة الخليج الالكترونية وجه مدير عام التعليم بالرياض بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها: رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما. جاء ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول الظروف المناخية وموجة الغبار الحالية المتوقع استمرارها والآثار المترتبة عليها، وما رأته اللجنة

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