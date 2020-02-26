شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيبدأ اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى المملكة، تستمر ثلاثة أيام. وأضافت أن زيارة الرئيس الجزائري تأتي تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن المقرر أن يجري محادثات مع خادم الحرمين حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق في القضايا التي تهم البلدين.

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