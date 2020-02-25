شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أسباب ارتفاع الموج في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع الأمواج وتكوّن السحب الممطرة على جدة، موضحة أن سبب ذلك منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا يمر على غرب المملكة، والذي تبعه دخول مرتفع جوي مع هواء بارد مندفع برياح شديدة مما سبّب ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد، أن يتبع ذلك دخول هواء بارد مندفع برياح شديدة على مناطق الرياض بصفة عامة والقصيم والشرقية، ما يتسبّب في شبه انعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المستمرة حتى صباح الغد.