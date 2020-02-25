شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس وجامعات أعلنت تعليق الدراسة غداً الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت مناطق ومحافظات عديدة في المملكة، تعليق الدراسة غداً الأربعاء، في جميع مدارس البنين والبنات، وبعض الجامعات، بسبب موجة رياح نشطة مصحوبة بغبار كثيف، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب و منسوبي التعليم.

الرياض

الخرج

الدلم

رماح ثادق المزاحمية حريملاء الدرعية ضرما Advertisements القصيم

الرس

عنيزة

عفيف

الزلفي

القويعية

الدوادمي

المجمعة

الغاط

القريات

حفر الباطن

شقراء الحريق

الحوطة جامعة الأميرة نورة جامعة الأمير سلطان جامعة القصيم

جامعة الإمام جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.‎

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