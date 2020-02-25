شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس وجامعات أعلنت تعليق الدراسة غداً الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت مناطق ومحافظات عديدة في المملكة، تعليق الدراسة غداً الأربعاء، في جميع مدارس البنين والبنات، وبعض الجامعات، بسبب موجة رياح نشطة مصحوبة بغبار كثيف، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب و منسوبي التعليم.
الرياض
الخرج
الدلم
رماح
ثادق
المزاحمية
حريملاء
الدرعية
ضرما
القصيم
الرس
عنيزة
عفيف
الزلفي
القويعية
الدوادمي
المجمعة
الغاط
القريات
حفر الباطن
شقراء
الحريق
الحوطة
جامعة الأميرة نورة
جامعة الأمير سلطان
جامعة القصيم
جامعة الإمام
جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.
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