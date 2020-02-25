عالي الهمة وبوريطة في الرياض للإعداد لزيارة الملك محمد السادس

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الرباط: حل فؤاد عالي الهمة مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس ،ووزير الخارجية ناصر بوريطة، اليوم بالرياض، في زيارة تدوم يومين، حاملين رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب ما ذكر مصدر دبلوماسي مطلع ل"ايلاف المغرب".

ومن المتوقع ان يلتقي المستشار عالي الهمة والوزير بوريطة مساء اليوم ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

وعلمت ""الخليج 365" المغرب" أن الملك محمد السادس سيزور السعودية خلال الأسبوعين الأولين من شهر مارس.

وذكر المصدر ذاته إن زيارة المستشار الملكي عالي الهمة، والوزير بوريطة للسعودية ، ولقائهما ولي العهد السعودي تأتي للترتيب والتحضير لزيارة الملك محمد السادس الى السعودية .

وتوقع المراقبون ان تشمل مباحثات عالي الهمة وبوريطة مع المسؤولين السعوديين ايضا العلاقات الثنائية، والقضايا التي تهم البلدين، بالاضافة الى قضية الصحراء على ضوء ارجاء القمة العربية - الافريقية التي كانت مقررة يوم 16 مارس في السعودية الى وقت لاحق جراء الخلاف حول مشاركة جبهة البوليساريو فيها.