دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سلسلة هواتف Galaxy S20 تحصل على شهادة USB في تقنية الشحن السريع ظهر على التقنية بلا حدود.

إستطاعت العملاق الكوري أن تحصل على شهادة معتمدة من USB لتقنية الشحن السريع في سلسلة هواتف Galaxy S20، لتكون أول الإصدارات التي تعتمد رسمياً مع دعم معايير Power Delivery 3.0، وإمدادات الطاقة التي تدعم البرمجة.

تعد سلسلة هواتف Galaxy S20 أول الإصدارات التي تعتمد رسمياً بمعايير إمدادات الطاقة القابلة للبرمجة PPS، وأيضاً USB للطاقة USB PD بمعايير 3.0، حيث من المقرر وفقاً لهذه الشهادة أن تدعم هواتف سامسونج تقنية الشحن السريع من جهات خارجية.

ومن المقرر أيضاً وفقاً لهذه الشهادة التي حصلت عليها سامسونج لهواتف Galaxy S20، ألا تواجه الإصدارات الجديدة مشكلة في الشحن عن طريق ملحقات بتقنية الشحن السريع خاصة بجهات خارجية، على أن تكون هذه الملحقات معتمدة لتتوافق في العمل مع إصدارات سامسونج.

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أيضاً تأتي هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، بينما يأتي هاتف Galaxy S20 Ultra بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 45W.

ولقد صممت معايير USB PD 3.0 و PPS لدعم شحن الهواتف الذكية بآداء أسرع، إلا أن تقنية الشحن المعتمدة يجب أن تتوافق مع قدرة الشحن وأيضاً مواصفات الفولت في تقنية الشحن لتتيح دعم الهواتف الذكية بكفاءة في تقنية الشحن السريع.

المصدر

هذا الموضوع سلسلة هواتف Galaxy S20 تحصل على شهادة USB في تقنية الشحن السريع ظهر على التقنية بلا حدود.