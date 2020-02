دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الفائزين بجوائز VES Awards 2020 للمؤثرات المرئية في الافلام والمسلسلات

أعلنت جمعية المؤثرات المرئية Visual Effects Society عن الفائزين بجوائزها السنوية VES Awards 2020 في دورتها الثامنة عشر في مجال الأفلام والرسوم المتحركة والتلفزيون والإعلانات التجارية وألعاب الفيديو، تم الاعلان عن الفائزين في حفل اقيم في فندق بيفرلي هيلتون، بإمكانك الإطلاع على قائمة المرشحين عبر المقالة التي نشرناها سابقاً. © القيادي الفائزين بجوائز VES Awards 2020 للمؤثرات المرئية في الافلام والمسلسلات

© alqiyady الفائزين بجوائز VES Awards 2020 للمؤثرات المرئية في الافلام والمسلسلات * الفائزين في جوائز VES Awards 2020

– الفائز: THE LION KING – افضل مؤثرات بصرية مساعدة في فيلم روائي واقعي

– الفائز: THE IRISHMAN – افضل مؤثرات بصرية في فيلم متحرك

– الفائز: MISSING LINK – افضل مؤثرات بصرية في حلقة من مسلسل واقعي

– الفائز: THE MANDALORIAN; The Child – افضل مؤثرات بصرية مساعدة في حلقة من مسلسل واقعي

– الفائز: CHERNOBYL; 1:23:45 – افضل مؤثرات بصرية في مشروع Real Time

– الفائز: Control – افضل مؤثرات بصرية في فيديو دعائي

– الفائز: Hennessy: The Seven Worlds – افضل مؤثرات بصرية في مشروع بموقع مخصص

– الفائز: Star Wars: Rise of the Resistance – افضل شخصية متحركة في فيلم روائي واقعي

– الفائز: ALITA: BATTLE ANGEL; Alita – افضل شخصية متحركة في فيلم Animation

– الفائز: MISSING LINK; Susan – افضل شخصية متحركة في مسلسل واقعي

– الفائز: STRANGER THINGS 3; Tom/Bruce Monster – افضل شخصية متحركة في فيديو دعائي

– الفائز: Cyberpunk 2077; Dex – افضل تصميم لـ بيئة محيطة في فيلم روائي واقعي

– الفائز: THE LION KING; The Pridelands – افضل تصميم لـ بيئة محيطة في فيلم روائي Animation

Advertisements

– الفائز: TOY STORY 4; Antiques Mall – افضل تصميم لـ بيئة محيطة في مسلسل او دعاية او لعبة

– الفائز: GAME OF THRONES; The Iron Throne; Red Keep Plaza – افضل تصوير سينمائي في مشروع CG

– الفائز: THE LION KING – افضل موديل في فيلم روائي او Animation

– الفائز: THE MANDALORIAN; The Sin; The Razorcrest – افضل محاكاة تأثيرات في فيلم روائي واقعي

– الفائز: STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER – افضل محاكاة تأثيرات في فيلم Animation

– الفائز: FROZEN 2 – افضل محاكاة تأثيرات في مسلسل او دعاية او لعبة

– الفائز: STRANGER THINGS 3; Melting Tom/Bruce – افضل Composting في فيلم روائي

– الفائز: THE IRISHMAN – افضل Composting في مسلسل

– الفائز: جيم اوف ثرونز The Long Night; Dragon Ground Battle – افضل Composting في فيديو دعائي

– الفائز: Hennessy; The Seven Worlds – افضل مؤثرات خاصة في مشروع واقعي او Animation

– الفائز: THE DARK CRYSTAL: THE AGE OF RESISTANCE; She Knows All the Secrets – افضل مؤثرات بصرية في مشروع للطلاب

– الفائز: THE BEAUTY

ما رأيك بالفائزين في جوائز VES Awards 2020 ؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات اسفل المقال.

The post الفائزين بجوائز VES Awards 2020 للمؤثرات المرئية في الافلام والمسلسلات appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي