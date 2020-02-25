شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة والحكومة السودانية ينعيان الرئيس الأسبق حسنى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن مجلس السيادة والحكومة السودانية ينعيان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وتوفى اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن عمر يناهز 91 عاما.

الرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1982، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية و درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950.

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عين مديرًا للكلية الجوية في إطار حمله تجديد لقيادات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات الجويه المصرية وقائدًا للقوات الجوية .

اختاره الرئيس الراحل محمد انور السادات نائبا له عام 1975 وخلفه في الحكم عام 1981.