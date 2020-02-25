خشية "كورونا".. تعلّيق الدراسة في 8 محافظات عراقية

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

قررت السلطات المحلية في العراق، تعلّيق الدراسة في 8 محافظات عراقية ومنع زيارة السجناء، خشية فيروس كورونا، بعد تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة في البلاد.

وقررت محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) العراق، مساء الثلاثاء، تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، فضلا عن قرار مماثل من محافظات إقليم شمالي العراق (أربيل ودهوك والسليمانية) ومحافظتي النجف (جنوب)، وكركوك (شمال).

وتأتي القرارات التي صدرت في بيانات منفصلة كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس، مع تسجيل البلاد 5 حالات إصابة مؤكدة.

كما أوقفت إدارة سجن الناصرية للأحكام الثقيلة، التي تضم مئات المحكومين بالإعدام جنوبي العراق، في بيان، الزيارات الخاصة بالنزلاء تحسبا من انتشار فيروس "كورونا".

Advertisements

وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر العراق حظر دخول الوافدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من 7 دول هي: إيران، والصين، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.