السودان يؤكد أهمية تفعيل الاتفاقيات العسكرية مع روسيا

الخرطوم/ الخليج 365

أكد رئيس هيئة الأركان السوداني محمد عثمان الحسين، الثلاثاء، على أهمية تفعيل الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين الخرطوم وموسكو.

جاء ذلك في بيان صحفي للإعلام العسكري السوداني، تلقت الخليج 365 نسخة منه، عقب لقاء الحسين، بالخرطوم، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الدفاع الروسية العقيد سيرجي يورشنكا، والوفد المرافق له.

وأشار البيان، إلى أن الوفد الروسي يزور السودان في إطار الترتيبات الجارية بين البلدين، لتعزيز التعاون العسكري في مختلف المجالات بين البلدين.

وشدد الحسين، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مبديا حرص السودان على استدامة العلاقات والخروج بها إلى آفاق متجددة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدى لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على هامش القمة الروسية ـ الإفريقية في مدينة سوتشي، دعم السودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي.

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وفي سبتمبر/ أيلول 2019، التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقر الأمم المتحدة، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة في نيويورك.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون بينهما، والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة السودان للأنباء.

ووقّع السودان وروسيا عدة اتفاقيات للتعاون العسكري، خلال زيارة الرئيس المعزول عمر البشير، لموسكو في 2017، تتعلق بالتدريب، وتبادل الخبرات، ودخول السفن الحربية لموانئ البلدين.

وخلال زيارة البشير لموسكو، تم بحث إنشاء قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر، ولكن روسيا لم تتحمس كثيرا لهذا العرض.

وفي مايو/أيار 2019، تم تفعيل اتفاقية دخول السفن الحربية لموانئ البلدين، رغم عزل البشير، الذي بدأ انفتاحه على روسيا خلال السنوات الأخيرة من حكمه (1989-2019).



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