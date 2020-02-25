للحد من "كورونا".. البحرين تعلق الدراسة لأسبوعين

المنامة / الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية، الثلاثاء، تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، لمدة أسبوعين ابتداء من الأربعاء.



وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إن قرار التعليق يأتي كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة، في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".



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وأوردت الوكالة أن القرار يأتي كذلك، للتحقق من نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالمخالطين للمصابين بالفيروس، والذين سبق دخولهم البلاد قبل إعلان إيران انتشار العدوى في مدنها.



وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، لتصل إلى 23 حالة.



والإثنين، أعلنت الصحة البحرينية، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد لمواطن قادم من إيران، ومن ثم الإعلان عن ارتفاع الحصيلة.

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