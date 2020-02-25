أنقرة.. سفارة الكويت تحتفل بذكرى عيدي "الوطني" و"التحرير"

أنقرة/ الخليج 365

نظمت السفارة الكويتية في أنقرة، الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ59 للعيد الوطني، والـ29 للتحرير من الغزو العراقي.

وحضر الحفل، السفير الكويتي لدى أنقرة غسان يوسف الزواوي، ووزير العدل التركي عبد الحميد غل، إضافةً إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية وأكادميين وسياسيين وصحفيين.

وانطلق الحفل، بعزف النشيدين الوطنيين لتركيا والكويت، ليتم بعدها عرض مقطع مصور تحت عنوان "بلد صغير، قلب كبير".

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ولاحقا، تم تقديم مأكولات من المطبخ الكويتي لضيوف الحفل.

وتحتفل الكويت بالعيد الوطني في 25 فبراير/شباط، وذكرى التحرير من الغزو العراقي في 26 فبراير/شباط من كل عام.

وحصلت الكويت على استقلالها من بريطانيا عام 1961، وتحررت من الغزو العراقي عام 1990.



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