- 1/2
- 2/2
أنقرة/ الخليج 365
نظمت السفارة الكويتية في أنقرة، الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ59 للعيد الوطني، والـ29 للتحرير من الغزو العراقي.
وحضر الحفل، السفير الكويتي لدى أنقرة غسان يوسف الزواوي، ووزير العدل التركي عبد الحميد غل، إضافةً إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية وأكادميين وسياسيين وصحفيين.
وانطلق الحفل، بعزف النشيدين الوطنيين لتركيا والكويت، ليتم بعدها عرض مقطع مصور تحت عنوان "بلد صغير، قلب كبير".
ولاحقا، تم تقديم مأكولات من المطبخ الكويتي لضيوف الحفل.
وتحتفل الكويت بالعيد الوطني في 25 فبراير/شباط، وذكرى التحرير من الغزو العراقي في 26 فبراير/شباط من كل عام.
وحصلت الكويت على استقلالها من بريطانيا عام 1961، وتحررت من الغزو العراقي عام 1990.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أنقرة.. سفارة الكويت تحتفل بذكرى عيدي "الوطني" و"التحرير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.