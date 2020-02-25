قوات الحكومة الليبية: مليشيات حفتر قصفت أحياء جنوبي طرابلس‎

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني، أن مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدفت، الثلاثاء، بالمدفعية وصواريخ غراد، عدداً من أحياء جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره، المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، على صفحته بموقع فيسبوك.

وأوضحت قوات الوفاق، أن أحياء سكنية بمنطقة السبعة، شهدت سقوط أكثر من 5 قذائف، بينما سقطت أخرى على منازل المواطنين بالقرب من مستشفى السكر في حي صلاح الدين، ما خلف أضرارا مادية، وأحدث حالة هلع بين السكان.

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وأشار البيان، إلى أن قذيفة أخرى سقطت على منطقة النصب التذكاري بمنطقة عين زارة.

واعتبرت القوات الحكومية، هذا الاستهداف "خرقا جديدا ومتكررا لوقف إطلاق النار، واستمرارا لسجل مليشيات حفتر في استهداف المدنيين"

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.