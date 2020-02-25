الأمم المتحدة تخطط لانطلاق المفاوضات الليبية في جنيف الأربعاء

جنيف/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها تخطط لإطلاق الجولة الأولى من المفاوضات السياسية الليبية في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمم المتحدة، عقب إعلان مجلس النواب الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني المعترف يها دوليا، الإثنين، أنها "لن تحضر المفاوضات السياسية مع الانقلابي خليفة حفتر".

وأوضح البيان، أن المفاوضات "ستجري الأربعاء، برعاية الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة"، مشيرا إلى "بدء إجراءات التسجيل للحصول على خطاب الاعتماد بالنسبة للصحفيين الراغبين في تغطية المفاوضات".

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والإثنين، أعلن رئيس مجلس النواب التابع لحكومة الوفاق، حمودة أحمد سيالة، في مؤتمر صحفي، "تعليق المشاركة في الحوار السياسي المزمع عقده في مدينة جنيف، إلى حين إحراز تقدم في المسار العسكري والإنساني ممثلا في وقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى ديارهم".

وأعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، "انتهاء الجولة الثانية من مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، في جنيف، يوم الأحد، والتي تهدف إلى الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في ليبيا".

وفي 3 فبراير/ِشباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.