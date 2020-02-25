بالقنابل العنقودية.. ارتفاع قتلى المدنيين في إدلب إلى 17

إدلب / أشرف موسى / الخليج 365

ارتفع الثلاثاء عدد قتلى المدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا إلى 17 نتيجة قصف بالقنابل العنقودية نفذته قوات نظام بشار الأسد على المدارس والأحياء السكنية.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن القصف استهدف 4 مدارس في أنحاء متفرقة من المدينة.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني السوري ( الخوذ البيضاء)، للأناضول، أن 6 مدنيين قتلوا في القصف بينهم معلمان وتلميذ في مركز مدينة إدلب.

وأضافت أن القصف في ساعات المساء أسفر عن مقتل 10 في بلدة معرة مصرين ومقتل شخص في بلدة بنش.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مصادر الدفاع المدني السوري عن مقتل 4 مدنيين في القصف، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

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ورصدت عدسة الخليج 365 آثار القصف على إحدى المدارس، حيث انغرز أحد الصواريخ التي أطلقتها قوات النظام في أرضية ساحة المدرسة.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و790 ألف آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ يناير 2019.

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