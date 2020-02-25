شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري يعيق الحركة على الدائري الجنوبي بالرياض.. الشاحنات سبب الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب حادث تصادم في عرقلة حركة المرور، مساء اليوم الثلاثاء، على الدائري الجنوبي بالرياض، وتحديدا عند الساعة السابعة مساء.

وقال حساب “طرق الرياض” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن عشرات الشاحنات تتجول دون مبالاة في الدائري الجنوبي باتجاه الغرب عند مخرج الخرج ما تسبب في ازدحام شديد.