دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع براءة إختراع تكشف عن مستشعر بيومتري قد يدعم وحدة dualshock 5 القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.

سجلت شركة سوني براءة إختراع مؤخراً في تصميم ذراع التحكم dualshock لأجهزة الألعاب، والذي يضم مستشعر بيومتري، ومن المتوقع أن يدعم هذا التصميم ذراع التحكم في وحدة PS5 المرتقبة.

يمكن للمستشعر البيومتري في ذراع التحكم PS5، أن يتيح قياس معدل التعرق وضربات القلب، لدعم تكيف الألعاب مع حالة وضغط المستخدم، أيضاً من المقرر أن يتم نقل بيانات حالة المستخدم لجهاز PS5 لضبط محتوى اللعبة وفقاً للمعلومات.

وتشير التوقعات إلى أن ميزة المستشعر البيومتري ستقدم تجربة مميزة للمستخدمين في الألعاب، مع تجربة ألعاب مخصصة لكل مستخدم وفقاً لحالته النفسية، أو مشاعر المستخدم، لدعم تجربة غامرة في الألعاب، كما يأتي dualshock 5 بميزة إستشعار البصمة لإلغاء تأمين وحدة التحكم في الألعاب للرقابة بكفاءة أفضل على ألعاب المستخدمين من صغار السن.

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وتشير بعض التوقعات إلى أن هذه التقنيات الجديدة ستدعم أحد إصدارات سوني من وحدات التحكم في المستقبل، أيضاً قد لا نشهد هذه التقنيات في الإصدار القادم مباشرة، بشكل خاص مع إقتراب الإعلان الرسمي عن وحدة التحكم في الألعاب PS5.

المصدر

هذا الموضوع براءة إختراع تكشف عن مستشعر بيومتري قد يدعم وحدة dualshock 5 القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.