وزير الصحة الأردني: الشماغ فعال مثل الكمامات للوقاية من "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Jorge Silva امرأة ترتدي يشماغاوزير الصحة الأردني: الشماغ فعال مثل الكمامات للوقاية من "كورونا"

أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن ارتداء "الشماغ" يقوم بدور الكمامة في الوقاية من فيروس "كورونا"، الذي بدأ ينتشر بشكل متسارع في بعض الدول العربية المجاورة.

وأشار جابر في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، إلى أن "اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن الشماغ فعال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل دوري".

وقال جابر: "خلينا نرجع لأصولنا ونلبس الشماغ، فهو فعال ويمنع التقبيل وهذا شيء إيجابي".

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مقدم من سكاي نيوز

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وشدد وزير الصحة، على أن الأردن منع تصدير الكمامات والمواد الطبية الخاصة بالوقاية من الفيروس خارج المملكة، كما منح تصاريح للمصنعين لإنتاج الكمامات الطبية.

وقال جابر إن أحد المصانع في الأردن ينتج كمامات فعالة في الوقاية من "كورونا" لمدة شهر، مشيرا إلى أن سعر المنتج قد يصل إلى 25 دينارا، فيما ينتج مصنع آخر كمامات يومية رخيصة الثمن.

المصدر: "خبرني"