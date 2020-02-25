وزير الصحة الأردني: الشماغ فعال مثل الكمامات للوقاية من "كورونا"

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أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن ارتداء "الشماغ" يقوم بدور الكمامة في الوقاية من فيروس "كورونا"، الذي بدأ ينتشر بشكل متسارع في بعض الدول العربية المجاورة.
وأشار جابر في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، إلى أن "اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن الشماغ فعال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل دوري".
وقال جابر: "خلينا نرجع لأصولنا ونلبس الشماغ، فهو فعال ويمنع التقبيل وهذا شيء إيجابي".
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مقدم من سكاي نيوز
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الكويت تلغي الفعاليات الوطنية والشعبية بسبب كورونا
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وشدد وزير الصحة، على أن الأردن منع تصدير الكمامات والمواد الطبية الخاصة بالوقاية من الفيروس خارج المملكة، كما منح تصاريح للمصنعين لإنتاج الكمامات الطبية.
وقال جابر إن أحد المصانع في الأردن ينتج كمامات فعالة في الوقاية من "كورونا" لمدة شهر، مشيرا إلى أن سعر المنتج قد يصل إلى 25 دينارا، فيما ينتج مصنع آخر كمامات يومية رخيصة الثمن.
المصدر: "خبرني"
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.