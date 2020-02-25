شكرا لقرائتكم خبر عن غبار كثيف يجتاح بلدة «القصب» بالرياض.. النهار يتحول لظلام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت سماء بلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، موجة غبار كثيف؛ ما تسبب في تدني الرؤية خلال النهار.
ووثقت مقاطع فيديو، التقطها أهالي البلدة، الأجواء عصر اليوم وقد عمّ فيها الظلام بسبب الغبار الذي حوّل نهارها إلى ليل.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وحفر الباطن والقيصومة.
واشتملت التوقعات على أن السحب الرعدية الممطرة تتكون على المرتفعات الجنوبية الغربية وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر غبار كثيف يجتاح بلدة «القصب» بالرياض.. النهار يتحول لظلام (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.