شكرا لقرائتكم خبر عن «ضباب» يعيق الرؤية في الباحة.. و«المرور» يحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أهابت إدارة مرور منطقة الباحة بأهالي المنطقة ضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بسبب الضباب الكثيف الذي تشهده الباحة، وعدد من المحافظات صباح اليوم.

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وقالت إدارة المرور، إن مدينة الباحة ومحافظتي المندق وبلجرشي تشهد حالة من الضباب، ويود المرور من قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وحفر الباطن والقيصومة.

كما تضمت التوقعات تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض.