نعى سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "تنطوي برحيل الرئيس حسني مبارك حقبة من تاريخ مصر والأمة العربية، حفلت بالإنجازات والإخفاقات على حدٍ سواء، وتركت بصمات من التطور والحداثة في مختلف المجالات".
وأضاف الحريري: "الرئيس مبارك كان صديقا وفيا للبنان، وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي، نذكره بالخير ونسأل له الرحمة والرضوان، أحر التعازي القلبية للقيادة المصرية ولعائلة الفقيد الكبير".
وغيّب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرّض لها مؤخرا، وتولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت في 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير التي أجبرته على التنحي.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الحريري ناعيا مبارك: كان صديقا وفيا للبنان.. نذكره بالخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.