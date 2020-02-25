شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة فى المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لأسبوعين بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم في البحرين، عن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين ابتداء من الأربعاء 26 فبراير الجاري.وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بناءا عن توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فايروس "كورونا"، والتحقق من نتائج الفحوص الطبية الخاصة بالمخالطين للمصابين بالفايروس والذين سبق دخولهم البلاد قبل إعلان إيران انتشار فايروس الكورونا في مدنها.

وكانت وزارة الصحة فى البحرين، أعلنت اليوم الثلاثاء، إن 9 حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا المستجد سُجلت فى المملكة ليصل العدد الإجمالى للمصابين فيها إلى 17، والحالات الجديدة لبحرينيين وسعوديين وصلوا إلى مطار البحرين الدولى قادمين من إيران عبر دبى أو الشارقة فى الإمارات، قبل أن تعلق سلطات الطيران المدنى فى البلاد رحلات الطيران من المدينتين.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد اعلنت صباح اليوم، سجلت 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران، عن طريق دبى عبر مطار البحرين الدولى، حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة، واجراء جميع التحاليل اللازمة، وهم فى القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، التى أكدت اصابتهم بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها فى المملكة 8 حالات.

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ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء البحرينية، أوضحت وزارة الصحة، أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدنى بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبى الدولى لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة، بأنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحى بمنطقة السلمانية ، وعزلهم لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.