شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دحلان ينعى الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى القيادى الفلسطيني البارز في حركة فتح، محمد دحلان، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافقته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 91 عاما.

وقال دحلان في تصريحٍ له عبر "فيسبوك": "أتقدم بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري الشقيق وللرئاسة والقوات المسلحة المصرية ولأسرة الرئيس الراحل، مبتهلاً للمولى أن ينعم عليه بالرحمة والعفو والمغفرة".

وأضاف: "رحم الله الرئيس حسني مبارك، عاشت مصر أبية قوية".

وتوفى الرئيس الأسبق حسنى مبارك ظهر الثلاثاء بعد سنوات مع المرض، حيث بدأ أصدقاء نجليه علاء وجمال في نشر برقيات عزاء على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى الجروبات الخاصة بالعائلة قبل أن تعلن العائلة عن وفاته بشكل رسمي.

الرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

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جدد مبارك ولايته عبر الاستفتاء 3 مرات فى 1987، 1993، 1999، ثم تم تعديل الدستور ليصبح أول رئيس للجمهورية عبر الاقتراع الحر المباشر عام 2005، لكن هذه الانتخابات شهدت هجومًا عنيفًا من جانب المعارضة.

وبعد 2011 قدم مبارك للمحاكمة العلنية بأكثر من تهمة عقب تخليه عن السلطة، لكنه لم يدان إلا فى قضية الاستيلاء على المال فيما عرف وقتها بقضية القصور الرئاسية.