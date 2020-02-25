شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسقط طائرة مسيرة تركية بريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أسقط الجيش السوري، اليوم الثلاثاء طائرة مسيرة للقوات التركية في منطقة "داديخ" بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بأن وحدات من الجيش السوري عثرت على أنفاق ومقرات محصنة تحت الأرض للتنظيمات الإرهابية في منطقة "تلة النار" بريف إدلب الجنوبي.

كما تمكنت قوات الجيش العربى السورى، من التقدم فى ريف إدلب الجنوبى والتصدى للتجمعات الإرهابية وتحرير قريتى معرتماتر ومعرتصين جنوب غرب مدينة معرة النعمان، وذلك بعد القضاء على العديد من إرهابيى تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به، وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابى والمجموعات المرتبطة به والمدعومة من النظام التركى على محاور فى ريف إدلب الجنوبي، وحررت قريتى معرتماتر ومعرتصين بعد تدمير تجمعات وتحصينات للإرهابيين فيهما.

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وأضافت، أن الجيش لاحق فلول الإرهابيين الفارة باتجاه مدينة كفرنبل، إحدى أهم معاقلهم المتبقية فى ريف إدلب الجنوبى وسط انهيارات فى صفوف المجموعات الإرهابية أمام تقدم وحدات الجيش على جبهات الاشتباك.

وكانت القوات السورية، قد أعلنت أمس استعادة السيطرة على عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي، مؤكدة تحرير قرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة وأرينبة وسطوح الدير، بعد معارك مع المجموعات المسلحة.

و كان المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، قد أفاد أمس الاثنين، بتنفيذ الطائرات الحربية السورية ضربات جوية على محيط النقطة التركية فى منطقة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، وقال مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن القوات التركية ردت بقصف صاروخى مكثف على مواقع قوات النظام بريفى إدلب الشرقى والجنوبي.