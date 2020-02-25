"الإغاثة الإنسانية" التركية تقدم مساعدات لعائلات نازحة في إدلب

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إدلب/ الخليج 365
قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الثلاثاء، مساعدات غذائية إلى عائلات سورية نازحة، في محافظة إدلب (شمال غرب).
وذكر مراسل الخليج 365، أن الهيئة أوصلت مساعدات غذائية إلى 11 عائلة سورية تعيش في كهوف شمالي إدلب، بعدما فرت من هجمات النظام وداعميه على "منطقة خفض التصعيد".
وشملت المساعدات مواد غذائية مختلفة، من قبيل الأرز والزيت والسكر والبقوليات والمعكرونة وغيرها.
وستلبي تلك المساعدات، الحاجيات الغذائية للعائلات طوال شهر.
كما قدمت فرق الهيئة، هدايا متنوعة للأطفال المقيمين في الكهوف رفقة عائلاتهم، من أجل إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.
يأتي ذلك في ظل توتر الوضع في إدلب، جراء تصعيد قوات النظام وروسيا، والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد".
وأسفرت هجمات النظام وداعميه منذ سبتمبر/أيلول 2018، عن مقتل أكثر من 1800 مدنيا ونزوح قرابة مليون آخرين نحو الحدود التركية وفق مصادر أممية.
ويعاني آلاف المدنيين النازحين صعوبات في العثور على أماكن تأويهم جراء امتلاء المخيمات في إدلب، وعدم وجود بنى تحتية في ظل ظروف طقس قاسية، إضافة إلى نقص في المساعدات.
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