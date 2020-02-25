بالفيديو .. الأمواج تداهم كورنيش جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أظهرت اليوم عدة مقاطع متداولة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ارتفاع الموج على كورنيش جدة؛ ما تسبب في تعرض أحد المطاعم للأضرار وتحويل حركة السير موقتاً.
ونبّه مرور جدة حينها على قائدي المركبات بتحويل الحركة المرورية مؤقتًا عن طريق الكورنيش، وذلك لارتفاع أمواج البحر على الطريق.
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