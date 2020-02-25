ارتفاع أمواج البحر يحَّول حركة المرور على «كورنيش جدة» (صور)

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أمواج البحر يحَّول حركة المرور على «كورنيش جدة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إدارة المرور بمحافظة جدة أنه سيتم تحويل مسار الحركة المرورية بصورة مؤقتة على طريق الكورنيش.
ونبهت الإدارة، في بيان لها، سائقي المركبات على طريق الكورنيش بتحويل مسار الحركة بسبب ارتفاع أمواج البحر ووصولها إلى الطريق.
الجدير بالذكر أن منطقة مكة المكرمة تشهد اليوم الثلاثاء تقلبات جوية في عدة محافظات وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وحفر الباطن والقيصومة، بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض.
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