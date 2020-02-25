شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف حقيقة احتجاز 3 حالات بسبب كورونا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ما يتم تداوله في مقطع صوتي بشأن تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، في مستشفى الملك سلمان بالرياض.

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وأوضحت الصحة، في بيان لها، أنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد داخل المملكة، مشددة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع وفادته إلى المملكة، وأكدت أنه في حال تسجيل إصابات سيجري الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

يذكر أن مقطع صوتي متداول زعم أن مستشفى الملك سلمان استقبل ثلاث حالات مرضية، وأثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا.

وأهابت وزارة الصحة بجميع المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.