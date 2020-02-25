وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

قال التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء إن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك توفي عن عمر 91 عاما بعد أسابيع من خضوعه لجراحة.
وحكم مبارك مصر 30 عاما إلى أن أطيح به بعد احتجاجات حاشدة على حكمه عام 2011. وأودع مبارك السجن لسنوات بعد الانتفاضة التي أنهت حكمه لكنه خرج من السجن في عام 2017 بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه.
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