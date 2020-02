شاومي تقدم هاتف الألعاب BLACK SHARK 3 قريباً بمعدل 270Hz في خاصية اللمس

دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن هاتفها المخصص للألعاب BLACK SHARK 3 يوم 3 من شهر مارس المقبل، وفي مقطع فيديو نشر اليوم كشف عن دعم الهاتف لمعدل 270Hz في خاصية اللمس في الشاشة، مع أقل معدل في تأخر الإستجابة.

يتميز هاتف BLACK SHARK 3 بسرعة إستجابة 24 مللي من الثانية، ولقد كشف مقطع الفيديو عن مقارنة بين سرعة إستجابة Asus Rog Phone 2، و iPhone 11 Pro، وOppo Reno Ace وأيضاً هاتف OnePlus 7T Pro.

#BlackShark3 broke through again, raising the touch sampling rate to 270Hz.

The single-finger touch latency was reduced to 24ms, and the multi-finger touch latency was reduced to 28ms.

Comparison with #iPhone11Pro #oneplus7tpro #RenoAce #ROG2 pic.twitter.com/zsJOdTp0Dt

— Xiaomishka (@xiaomishka)