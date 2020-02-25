دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تقدم هاتف الألعاب BLACK SHARK 3 قريباً بمعدل 270Hz في خاصية اللمس ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن هاتفها المخصص للألعاب BLACK SHARK 3 يوم 3 من شهر مارس المقبل، وفي مقطع فيديو نشر اليوم كشف عن دعم الهاتف لمعدل 270Hz في خاصية اللمس في الشاشة، مع أقل معدل في تأخر الإستجابة.

يتميز هاتف BLACK SHARK 3 بسرعة إستجابة 24 مللي من الثانية، ولقد كشف مقطع الفيديو عن مقارنة بين سرعة إستجابة Asus Rog Phone 2، و iPhone 11 Pro، وOppo Reno Ace وأيضاً هاتف OnePlus 7T Pro.

#BlackShark3 broke through again, raising the touch sampling rate to 270Hz. The single-finger touch latency was reduced to 24ms, and the multi-finger touch latency was reduced to 28ms. Comparison with #iPhone11Pro #oneplus7tpro #RenoAce #ROG2 pic.twitter.com/zsJOdTp0Dt — Xiaomishka (@xiaomishka) #BlackShark3 broke through again, raising the touch sampling rate to 270Hz.

The single-finger touch latency was reduced to 24ms, and the multi-finger touch latency was reduced to 28ms.



Comparison with #iPhone11Pro #oneplus7tpro #RenoAce #ROG2 pic.twitter.com/zsJOdTp0Dt Advertisements — Xiaomishka (@xiaomishka) February 25, 2020

وقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Black Shark 3 يتميز بجودة عرض QHD، كما يتميز الهاتف بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، وتدعم جودة العرض ومعدل التحديث في الشاشة التبديل التلقائي بين FullHD وQHD، وإختيارات 120Hz، و90Hz وأيضاً 60Hz في معدل تحديث الشاشة.

يذكر أن هاتف Black Shark 3 تفوق في سرعة الإستجابة في خاصية اللمس في الشاشة عن هاتف الألعاب Rog Phone 2 الذي يدعم نفس معدل تحديث في الشاشة، كما يدعم الهاتف معايير UFS 3.0 في السعة التخزينية، ومعايير LPDDDR5 في الذاكرة العشوائية، كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 865.

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن هاتف Black Shark 3 ينطلق بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

يذكر أن شركة شاومي عقدت شراكة مع Tencent لإطلاق إصدار خاص من الهاتف بعنوان Tencent Black Shark 3، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف في مؤتمر شاومي الذي يعقد في 3 من مارس.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تقدم هاتف الألعاب BLACK SHARK 3 قريباً بمعدل 270Hz في خاصية اللمس ظهر على التقنية بلا حدود.