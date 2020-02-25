دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتف Galaxy M31 رسمياً اليوم مع بطارية بقدرة 6000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت سامسونج رسمياً عن أحدث إصدارات الشركة من سلسلة هواتف Galaxy M الذي ينطلق بعنوان Galaxy M31 مع بطارية بقدرة 6000 mAh وكاميرة رباعية وسعر يبدأ من 208 دولار.

يتميز هاتف Galaxy M31 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يتميز بأبعاد 19.5:9، وتصميم U في نتوء القطرة للكاميرة الأمامية الذي يضم مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

يعد هاتف Galaxy M31 أحد الإصدارات المتوسطة هذا العام المميزة بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية التي تتميز بتصميم مستطيل، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وتقنية سامسونج Tetracell، وقدرة على إنتاج صور بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بعدسات macro، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل أيضاً لعمق التصوير، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف.

ويدعم هاتف Galaxy M31 رقاقة معالج Exynos 9611، كما ينطلق بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.1، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

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كما ينطلق هاتف Galaxy M31 بواجهة One UI 2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، مع أعلى قدرة للبطارية تصل إلى 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 15W عبر منفذ USB C، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم تقنية البلوتوث 5.0.

سامسونج تقدم هاتف Galaxy M31 بألوان الأسود والأزرق، مع نموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 208 دولار، على أن يتوفر في السوق الهندي بدءاً من 5 من مارس المقبل.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتف Galaxy M31 رسمياً اليوم مع بطارية بقدرة 6000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.