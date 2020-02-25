دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة حية تستعرض تصميم هاتف Realme 6i بكاميرة رباعية ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث التسريبات المصورة الحية لهاتف Realme 6i الذي يتميز بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

قدمت شركة Realme هاتف Realme 5i خلال شهر يناير الماضي، ومن جديد تستعد لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Realme 6i، ولقد رصد الهاتف بالفعل في FCC بنموذج رقم RMX2040، وبطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 18W، مع منفذ شحن microUSB.

كشفت التسريبات المصورة أيضاً عن مدخل 3.5مم للسماعات في هاتف Realme 6i، كما يضم مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، كما تظهر المستشعرات الأخيرة في الإعدادات بحجم صغير، لذا من المتوقع أن تتضمن الإعدادات مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وأخر لعمق التصوير.

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كما ينطلق هاتف Realme 6i بواجهة ColorOS 7.0، إلا أن التسريبات لم تكشف عن المعالج الذي يدعم هذا الإصدار، كما يتميز الهاتف بقياسات 164.4 في 75 في 9.0مم، مع وزن 195 جرام، ومن المتوقع أن تأتي الشاشة بنفس أبعاد الشاشة المميزة لهاتف 5i، أي بحجم 6.52 إنش.

أيضاً يتميز الهاتف بدعم شبكات LTE، واثنان من فتحات SIM، مع دعم الإتصال بشبكات Wi-Fi b/g/n، والبلوتوث 5.0، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في أسواق ماليزيا، وسنغافورة، والهند، تايلند، إلى جانب روسيا.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة حية تستعرض تصميم هاتف Realme 6i بكاميرة رباعية ظهر على التقنية بلا حدود.