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علاء مبارك عن وفاة والده: إنا لله و إنا إليه راجعون

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الرئيس الراحل حسني مباركعلاء مبارك عن وفاة والده: إنا لله و إنا إليه راجعون دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس الراحل حسني مباركعلاء مبارك عن وفاة والده: إنا لله و إنا إليه راجعون

نعى علاء مبارك، والده الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال مبارك في تدوينة عبر حسابه في موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك. اللهم أعفو عنه وأغفر له و أرحمه".

أبناء محمد حسني مبارك ينعون والدهم بفيديو وكلام مؤثر
مقدم بواسطة: Dailymotion

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وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما نقل مراسلنا عن مصادر  مصرية.

وقد أعلن التلفيزيون المصري لاحقا رسميا وفاة مبارك عن عمر يناهز 91 عاما.

وبدأ مقربون من علاء مبارك، في نشر برقيات عزاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لا تزال فيه عائلته ملتزمة بالصمت ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة.

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد اعلن منذ عدة أيام أن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

المصدر: RT

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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