شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى سعودى بضم وزارتين وتحويل ثلاث هيئات إلى وزارات مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر اليوم بالمملكة العربية السعودية، أمر ملكى ، قضى بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحويل ثلاث هيئات حكومية إلى وزارات مستقلة. في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

ونص الأمر الملكى على أن تحوّل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار". وأن يعدّل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة".

كما نص على أن تحوّل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة".، وأن تحوّل "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة".

وأكد الأمر الملكي استمرار الوزارات الجديدة "السياحة"، "الرياضة"، "الاستثمار" باستمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة، لحين استكمال الإجراءات اللازمة بإنفاذ الأمر، حيث تضمّن الأمر أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -ـبالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه.

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