شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينفى حصوله على أى مساعدات أجنبية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لا يرغب فى الحصول على أى مساعدة أجنبية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2020، مؤكدا أنه لم يُعرض عليه أى مساعدة من جانب أى دولة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عٌقد فى نيودلهي، ونقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم الثلاثاء

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وتأتى تصريحات ترامب بعدما أفادت تقارير الأسبوع الماضى بأن رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى آدم شيف، أطلع أعضاء فى الكونجرس بأن روسيا تتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام الجارى فى محاولة لمساعدة ترامب على الفوز فى الانتخابات.

ومن جهته، نفى ترامب ومسئولون فى البيت الأبيض رؤية أى مؤشر يدل على أن موسكو تتدخل فى الانتخابات لمساعدته على الفوز، كما اتهم ترامب شيف بتسريب تفاصيل اجتماع مغلق للصحافة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن يوم أمس الاثنين، أن بلاده سوف توقع صفقة لبيع مروحيات ومعدات عسكرية أخرى للهند تقدر قيمتها بنحو 3 مليار دولار.

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وأضاف ترامب - فى تصريحات أدلى بها لراديو (صوت أمريكا) فى نشرته باللغة الإنجليزية - يقول : "إن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند تمضى بصورة طيبة" ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستظل دائمًا صديقًا مخلصًا وداعمًا للشعب الهندي.

وتابع ترامب يقول : "إن الولايات والهند ملتزمتين بالعمل معًا فى مواجهة الإرهاب"، مضيفًا "أن حدودنا ستظل مغلقة دائمًا أمام الإرهاب والإرهابيين وجميع أشكال التطرف".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد وصل فى وقت سابق اليوم الى نيودلهى فى زياة تستغرق 36 ساعة ، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين الدولتين ، فيما تعتبر اول زيارة يقوم بها الى الهند منذ تولى مقاليد الرئاسة فى الولايات المتحدة.

كما التقطت عدسات وكالة رويترز للأنباء، عدد من الصور للرئيس ترامب وزوجته ميلانيا ترامب وإبنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر والوفد الأمريكى الذى يزور الهند الآن، أثناء تجولهم فى تاج محل التاريخى.